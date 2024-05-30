377 ドルチェ\u0026ガッバーナ ドルガバ D\u0026G クロコダイル ベルト ...

377ドルチェ\u0026ガッバーナドルガバD\u0026Gクロコダイルベルトカラー・薄いゴールド＆シルバー ベルト：黒ブラック系used品です。多少の使用感はございますが、まだまだ長くお使いいただけるお品です■ご自身でベルト交換・サイズ調整→→可能・ベルトにキズ汚れ剥がれが多々あります・ベルト穴にキズ汚れがあります・バックルに薄キズ汚れがあります★光の関係で写真及び説明で実物との色でお客様の感じ方に誤差が生じる恐れはございます。気になる方、神経質な方はご購入をご遠慮下さい上記をご理解頂いた上でご購入をお願いします画像をご覧ください。【その分お安く出品します。気にならない方にはとてもお得な価格です】※発送はコンパクトに畳んでの発送となります◆サイズcmは最長部です（約）長さ：103ベルト穴まで：84～94穴：5ベルト幅：3.5※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください他にも多数ブランドベルト等を出品しています（下をクリックすると見れます）#ブランドベルトレモン【注意事項】※こちらの商品は「中古ブランドオークション」で鑑定済みの商品を購入しておりますのでご安心ください万が一、正規品でない場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます※中古品ですので使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください※ご不明な点は、ご購入をされる前にご質問をお願い致します※こちらが中古で手にしたものに関しては詳細について分からない部分もございます。あくまでも現在の状態をご説明させていただいております管理：ブランドベルト377



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