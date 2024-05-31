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G-SHOCK DW-5600VT
商品番号 X84522284475
商品名

G-SHOCK DW-5600VT
ブランド名 ジーショック
特別価格 税込 1,402 円
在庫状況 あり

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商品詳細

G-SHOCKDW-5600VTBANDOFOUTSIDERSジーショックG-SHOCKジーショックです。型番：DW-5600VTBANDOFOUTSIDERSの別注です。正常動作中です。状態として遊環、バンドの裏もそれなりに変色しています。※バックライト点灯時に(NOW)表示光ります。当方がロンハーマンで購入し、使用その後自宅保管のUSED品ですので、ncnrの理解のある方のみご検討をお願いします。カラーホワイト×青G-Shock/人気モデルDW-5600の派生系廃盤品ですのでコレクション用にいかがでしょうか。G-SHOCKですので使い倒すのも醍醐味ですね。
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