デッドストック 日本製 コンバース オールスター アニマル ヒョウ柄 8ハーフ

コンバースオールスターサイズ…8ハーフ (27cm)米国ライセンスの元、madeinjapanで作られたオールスター コーデュロイレオパードサイズ81/227cmくらいアンダーライセンスUSA年代物なので、古着に理解のある方にぜひご購入頂きたいです。サイズは8ハーフですので27cmぐらいです。箱はありませんがタグ付きです。vincentshoeslaceの紐と純正の紐もお付けします。何か不明なところ等ございましたらお気軽に質問よろしくお願いします。※お値段交渉受け付けています。※ご理解ご納得の上でご購入、よろしくお願いいたします※以下、検索ワード タグ付レア希少デッドconverseallstarJackコンバースオールスターチャックテイラーワンスターローファーアディクトCT7070s80s90sヴィンテージ古着アメカジオールドサーフロンハーマンコーデュロイアニマルUSA製米国製



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