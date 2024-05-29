サンローラン SAINT LAURENT 二つ折り財布 札入れ スター I900 ...

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商品詳細
『私の出品しているお品に興味をお持ちいただきありがとうございます！』◆主にusedメンズブランドアイテムを中心にジャンル問わず様々な一点物を出品しています◆自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです【タイトル・補助タイトル】サンローランSAINTLAURENT二つ折り財布札入れスターI900【お品の説明】メーカー名：サンローランSAINTLAURENTアイテム名：二つ折り財布【お品の状態】お品の状態ランク：B備考追記：中古品になります。多少使用感がありますが目立ったダメージもなくまだまだお使いいただけます。S・・新品・未使用A・・使用感がほぼ無い美品のお品AB・使用感をあまり感じない美品のお品B・・多少の使用感程度の美品範囲のお品BC・やや使用感の感じるお品C・・使用感があり、多少のダメージがあるお品D・・使用感があり、大きなダメージがあるお品
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