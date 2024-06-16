希少 美品 ボッテガヴェネタ 本革 イントレ ラウンドジップ 長財布

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この度は商品ページをご覧頂きありがとうございます‪‪︎︎︎︎☺︎こちらから現在出品中の商品全てご覧頂けます⇩⇩⇩❤❤#yunashopラインナップ❤❤️当店で出品しているお品は全て正規品となりますなるべく状態など詳しく載せていますが他に質問や詳細が知りたい場合はお気軽にコメントくださいませ。\\商品詳細/▫️購入元:ブランドリユースショップ▫️ブランド:BOTTEGAVENETA（ボッテガヴェネタ）▫️商品名:イントレチャートラウンドジップ長財布▫️色:ブルー系▫️サイズ:約縦10cm×横19cm×幅2.5cm 《状態》角スレなどはメンテナンス済みで目立つダメージはございません。内側も使用感少なく綺麗な状態です。-----------------------------------------------●他サイトでも出品してますので突然削除する可能性がございます。●中古品ですので写真に写りこまない小さな傷、汚れ等がある場合がございます。中古品への理解がない方はご購入を控えて頂くようお願い致します。