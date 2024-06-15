新品 音叉 ピネールグランドチューナー 松果体音叉 ソーマエナジェティクス

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商品内容：新品未使用布袋（布袋はカラーの変更がある場合がございます。）日本語解説書ソーマエナジェティクスの音叉です。この音叉はソーマエナジェティクス社がUCLAの科学者と協力して周波数の開発をしました。松果体はメラトニンとセレトニンを分泌する器官ですが、太古の昔から人々の間で神聖化されており、神話の中にも登場し伝えられています。松果体音叉は、生命力に直接働きかけ物質と精神を結びつける神聖な音叉と言われています。デビッド・ウィルコック博士（意識、物質とエネルギーの研究者）の詳細な研究により、私たちの霊的身体と魂の関係を明らかにしました。この音叉は、松果体に直接アプローチするので、直感力を研ぎ澄ましまた分泌器官の機能向上やそれらの症状を改善にたいへん効果的です。#ヒーリング #浄化 #癒し #音治療 #ソルフェジオ周波数#tuningfork#音叉#睡眠#アンリッシュ