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⭐︎美品⭐︎サルバトーレ フェラガモ ブラック系 ゾウ 星 絹100% ハイブランド
商品番号 E75833186054
商品名

⭐︎美品⭐︎サルバトーレ フェラガモ ブラック系 ゾウ 星 絹100% ハイブランド
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎美品⭐︎SalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモブラック系ゾウ星スターSTAR絹100%鑑定済正規品大剣部分約9.5cm小剣部分約4cmと、なります。※素人採寸のため、誤差がございます。即購入、大歓迎です。状態は画像の通りです。美品ではありますが中古品であることをご理解の上でご検討下さい。
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