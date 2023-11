MODERN MAN KIRL Tee size M

Women's Alfa Romeo Graphic Tee | Women's Tops | Abercrombie.com



MODERNMANのTシャツです今やヴィンテージのアーティストTやムービーT、アニメTというのは骨董品レベルの価値が出ておりますが、その序章でもあるビンテージバンドTやそれらを模したデザインの物の人気が上がってきた頃に、レジェンド級のファッションデザイナー達をアーティストTのようにデザインしたものがこちらのシリーズとなります限られたセレクトショップでのみ発売され、数々のセレブリティが着用していましたその中でもこちらのKARLLAGERFELDのタイプは更に流通が少なく、数々のデザイナータイプの中でも一番レアかと思われますコムデギャルソンの川久保玲氏の物も大人気でしたが、それ以上に国内では出回ってなかったと思います両面プリントとなっておりますが、掠れたプリントのクオリティが本当に高く格好良いですサイズ感もレギュラーに近い形ですので、この先も流行に左右されずに着用して頂けると思います状態も非常に良好ですフランスの有名セレクトショップ「Colette」を中心に限定で発売されたものでしたが、こちらは正規で輸入した国内のセレクトショップで購入したものですのでご安心くださいサイズ着丈73肩幅48身幅50袖丈20MODERNMANモード界を牽引するトップデザイナー達を80'SスタイルのロックバンドTシャツに落とし込んだMODERNMAN(モダン・マン)。まるでIRONMAIDENやMETALLICAのヴィンテージTシャツを彷彿させるフォントやカラーエフェクトを施し、無骨さのあるラフな雰囲気を演出しています。※他フリマサイトでも出品中ですので、掲載を急遽取りやめる場合がありますあらかじめご了承くださいKARLLAGERFELD カール・ラガーフェルドUNISEX ユニセックス ウィメンズ