国内正規品 希少 限定 ヒステリックグラマー ヒスガール バイカー ロゴ シャツ

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国内正規品希少限定超人気モデルHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーヒスガールビッグバイカーロゴ希少TシャツsizeL実寸(肩幅48袖丈22身幅52着丈68)素人寸法につき若干の誤差は御了承下さいませ。colorホワイト製造(株)オゾンコミュニティ、HYSTERICGLAMOURの初期タグヒスガールバイカーTシャツになります。こちらの商品はヴィンテージ品、経年により全体的に使用感が御座います。その点ご理解頂きますようお願い申し上げます。