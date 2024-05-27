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ドルチェ\u0026ガッバーナ ベルト D\u0026Gロゴ 型押し レザー 本革 ブラック 金 銀
商品番号 L56124583614
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ ベルト D\u0026Gロゴ 型押し レザー 本革 ブラック 金 銀
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#元アパレル店員Kの小物一覧　はこちら○アイテムDOLCE\u0026GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナDGロゴ　刻印　型押しD\u0026Gドルガバベルトロゴバックルレザー黒　ブラック　春夏秋冬　メンズ　レディース　ユニセックス　男女兼用　通勤　通学　シルバー金具ゴールド金具○サイズ全長約121cm（バックル含む）バックル約8cmベルト幅約4cm穴×6バックルトップから一番近い穴まで約91cm次にここから101cm2.5cmずつ（111cmまで）○状態使用感はありますが目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います◎○カラー黒　ブラック　ベルト部分金　ゴールド　\u0026部分銀　シルバー　DG部分○素材レザー　本革　○付属品なし○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差また、革製品独自の小傷や一度人の手に渡っているものなので、古着にご理解がない方は購入をお控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)#元アパレル店員Kの小物一覧　はこちら管理番号K0908-3-124-397
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