WCS 2023 ポケモンカード　海外プレイマット　ピカチュウ

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商品詳細
WCS2023限定 海外プレイマットピカチュウ 1点新品未開封の商品です。その他スリーブ2000/プレイマット5000で販売可能です。他の商品希望はお早めにコメント頂ければ専用出品致します。その他にも多数商品扱っておりますので、セット売りお安く致します。まとめ買い大歓迎ですので、他欲しい商品はタイトルと個数を仰っていただけたら嬉しいです。#ポケモンカード#ポケカ#トレーナーズ#サポート#グッズ#スタジアム#エネルギー#XY#シャイニスター#フュージョンアーツ#25th#VMAXクライマックス#色違い#エクストラ#Thebestofxy#ベストオブエックスワイ#ハイクラスパック#スペシャルアート#SR#SSR#SA#HR#sr#ssr#hr#CSR#csr#UR#ur#CHR#chr#sa#RRR#RR#rrr#rr#まとめ売り#引退#バトルリージョン#スペースジャグラー#タイムゲイザー#プロモーション#スタートデッキ100#ポケモンGO#ロストアビス
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