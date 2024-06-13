素材···牛革カラー···ブラウンアメカジ感抜群のコンチョは重量感抜群仕上がりに。ベルト部分にクラックレザーを使用する事で、よりリアルなヴィンテージ感を再現している。本物を追求したデザインはオシャレのアクセントに最適。JACKROSEのオリジナリティとウエスタンの要素も取り入れた１本。目立った損傷はございませんが、こちらの商品は中古品であるため若干のキズなどがある場合がございます。中古品であることをご理解いただいた上での、ご購入をお願い致します。



JACKROSE（ジャックローズ）の「プレーンコンチョベルト（ベルト ...



30mm極厚サドルレザープレーンベルト（ローラー）＋ミニアポロコンチョ ...



30mm極厚サドルレザープレーンベルト（ローラー）＋アポロコンチョ ...



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モルガンコンチョベルト