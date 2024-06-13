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プレーンコンチョベルト
商品番号 C91041475978
商品名

プレーンコンチョベルト
ブランド名 ジャックローズ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革カラー···ブラウンアメカジ感抜群のコンチョは重量感抜群仕上がりに。ベルト部分にクラックレザーを使用する事で、よりリアルなヴィンテージ感を再現している。本物を追求したデザインはオシャレのアクセントに最適。JACKROSEのオリジナリティとウエスタンの要素も取り入れた１本。目立った損傷はございませんが、こちらの商品は中古品であるため若干のキズなどがある場合がございます。中古品であることをご理解いただいた上での、ご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message218527.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic520212.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild905652.html

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