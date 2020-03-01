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商品詳細
YAMAHAPACIFICA612VIIXになります。カラーリングは写真の通りです。今年1月にイシバシ楽器で新品購入しましたがほぼ使わず練習をやめてしまったので出品致します。一週間程度の使用なので傷等はほぼありません。あまり使用していませんが、気になる場合は弦は購入者様での交換をお勧めします。梱包に時間掛かりますので発送まで少しお時間頂くかと思いますがよろしくお願いします。付属品と共にソフトケースに入れた状態で梱包し、発送致します。付属品・ギターベルト・マイクロファイバークロス・ギタースタンド・ギターケース・チューナー
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