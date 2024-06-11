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ワンピースカード　シャンクス フラッグシップ プロモ 新品未開封
商品番号 I68451779273
商品名

ワンピースカード　シャンクス フラッグシップ プロモ 新品未開封
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 83,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、フラッグシップの優勝賞品になっているシャンクスのプロモーションカードとなります！未開封品のため番号は不明ですハードケースに入れて、プチプチで厳重保管してます！シリアルナンバー付きの為、かなり激レア商品となります。ご検討宜しくお願い致します！！
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