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- ワンピースカード シャンクス フラッグシップ プロモ 新品未開封
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商品詳細
こちらは、フラッグシップの優勝賞品になっているシャンクスのプロモーションカードとなります！未開封品のため番号は不明ですハードケースに入れて、プチプチで厳重保管してます！シリアルナンバー付きの為、かなり激レア商品となります。ご検討宜しくお願い致します！！
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