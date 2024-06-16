【最終価格】SHELLAC レオパード柄ストール グレー 【新品未使用品】

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※購入意思のない「いいね」はご遠慮下さい。SHELLACのレオパード柄のストールになります、色はグレー。ブラウンとは違いさりげないオシャレ感があります。【カラー】グレー【サイズ】縦176cm横100cm※素人採寸の為、多少の誤差は予めご了承下さい。【商品の状態】正規店購入。タグはありませんが新品未使用です。この説明に納得された方のみ、ご購入して下さい。※神経質な方の購入はお控え下さい。よろしくお願い致しますm(__)m。#Bz#稲葉浩志#ミスチル#MrChildren#桜井和寿#kiryuyrik#シェラック#吉川晃司#矢沢永吉#ROEN#ロエン#ヒョウ柄#豹柄#レオパードカラー...グレー柄・デザイン...その他素材...コットン