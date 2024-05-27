⭐️再値下げ⭐️ジャイアント馬場、四天王、最　全日本プロレスフィギュア全19種セット

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ご覧いただきありがとうございます。ジャイアント馬場、四天王、最強外国人 全日本プロレスフィギュア全19種セットです。今回、10,280円→8,800円へ⭐️値下げ⭐️しました。三沢光晴 小橋健太田上明 川田利明 2体秋山準 ジャイアント馬場 3体天龍源一郎スタンハンセンベイダージョニーエーススティーブウィリアムスゲーリーオブライト太陽ケア小川良成ラッシャー木村(マイク)渕正信1体づつチャック付き袋に入れて発送致します。ミニブックは全て付きません。購入後はガラスケースに飾っていた後は、チャック付袋にて衣装ケースに個人保管していました。当方はタバコ吸いません。ペットも飼っていません。経年劣化により多少のキズ、汚れがありますが、10年以上前に製造されたものですので、写真にて必ずご確認の上、ＮＣ,ＮＲでお願いします。あくまで中古品ですので、神経質な方は購入はご遠慮ください。仕事の関係で連絡が遅くなることがあります。出来るだけ早く発送を目指しますが、送金手続きから2〜3日ほど掛かってしまうかもしれませんが、ご了承ください。よろしくお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···その他性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···ノンスケール