正規品 Dogs メッシュキャップ

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商品詳細
DogsメッシュキャップDogsの店舗で店頭数量限定で販売されたものです。着用する機会がなかったため、出品しました。軽く被っただけで、目立った汚れなどはなく未使用に近いです。カラー···ブルー目立った汚れや傷などはないですが、見落としなどによる小さな汚れや傷が付いている場合がありますので、神経質な方はご遠慮ください。
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