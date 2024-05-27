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商品詳細
BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ2つ折り財布ブラック●サイズ●(約)縦9.5cm×横11cm×奥行き×2cm1日使用してみたのですが、別のものを使うことにした為出品いたします詳しくは画像をご覧になりご検討宜しくお願い致します
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