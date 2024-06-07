Dunk Low パンダ

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商品詳細
ダンクのパンダです！ABCマートで購入しましたが履く機会がなくなったので出品します！15回ほど履きました！多少使用感あります。メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEダンクスニーカー型···ローカット(Low)NikeDunkLowRetro\"White/Black\"
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