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クロムハーツ　CH ロゴ　メッシュ　トラッカーキャップ ホワイト
商品番号 U48893084334
商品名

クロムハーツ　CH ロゴ　メッシュ　トラッカーキャップ ホワイト
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますコメントなしの即購入深夜早朝の購入でも結構です！当日発送新品未使用、タグ付きです！全部実物撮影です！クロムハーツ（ChromeHearts)トラッカーキャップCHロゴホワイトです。※カラー:ブラック×ホワイト※素材:コットン65％ポリエステル35％/レザー/シルバー※サイズ:調節可能（53～60表記）おかげさまで高評価500件超の実績♪！✅本人確認済で安心安全な取引をお約束類似品も多く出回っているモデルです。評価が0の方、極端に金額が安い物にはご注意ください。正真正銘のイタリア•アウトレット直売店にて購入。並行輸入品(海外正規品)になります。国内正規品と仕様が異なる場合があり、が正規品であることは間違いありませんのでご安心ください。ご理解の上でご購入下さいますようお願いいたします。
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