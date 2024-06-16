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アレキサンダー33 (Alexander) / ホルン マウスピース
商品番号 T51724363702
商品名

アレキサンダー33 (Alexander) / ホルン マウスピース
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️カタログスペック内径18.0mmボア4.2mmカップの深さ33mmリム厚4.25mm参考新品価格16,500円リムに傷あり。気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/moisture448869.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring19896.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis854944.html
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