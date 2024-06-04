新品未使用【ロンハーマン】RHC スナップバックキャップ /ブラック

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こちらは撮影のため開封してしまいましたが、未使用品になります。また、こちらは並行輸入品(海外正規品)になりますが、当方独自のルートにて一括購入しているため、お安く出品させていただきます。(再度複数購入してしまっていましたのでこちらの金額にて出品させていただきますが、手持ちの数が少なくなってき次第、少しづつ金額を上げさせていただく予定でございます。)RonHermanロンハーマンRHCキャップ/スナップバックキャップフリーサイズ(頭周り60cm前後、アジャスターで調整可)カラーブラック素材：アクリル85%ウール15%高さ、およそ12cm発送させていただく際は、型紙を付けて形が崩れないように発送させていただきます。