セキグキ　セルロイド　キューピー　ミニドール　3体セット　ヴィンテージ　希少

キューピー ミニドール 3体セットでございます。昭和レトロなカフェに置いてありそうなミニドールです。1体約4cm箱のサイズ:6×6.6×2cm素人採寸です。誤差はご了承下さい。自宅保管の為、ご理解いただける方お取引きお願い致します。21-c



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