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セキグキ　セルロイド　キューピー　ミニドール　3体セット　ヴィンテージ　希少
商品番号 D42416263898
商品名

セキグキ　セルロイド　キューピー　ミニドール　3体セット　ヴィンテージ　希少
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キューピー　ミニドール　3体セットでございます。昭和レトロなカフェに置いてありそうなミニドールです。1体約4cm箱のサイズ:6×6.6×2cm素人採寸です。誤差はご了承下さい。自宅保管の為、ご理解いただける方お取引きお願い致します。21-c
http://narcologia.ru/goods/moped211468.html
http://narcologia.ru/goods/troupe408111.html
http://narcologia.ru/goods/Addict145618.html

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