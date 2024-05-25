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JEFF DECKER Hang Noose ジェフ・デッカー キーホルダー
商品番号 D60073424800
商品名

JEFF DECKER Hang Noose ジェフ・デッカー キーホルダー
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★JEFFDECKERWTAPSHangNooseKeyChainジェフ・デッカーのハングヌーズ・キーチェーン。ステンレスとカッパーそれぞれ異なる経年変化が味わい深い表情・コントラストとなります。首つり縄をイメージし実用性に優れたデザインのキー・チェーンです。中央のパーツを捻ることにより鍵やアクセサリーを取り付けできます。ベルト・ループに掛けて使用します。★サイズ:H10.5cmW3.1cm購入先:ebay(アメリカ)並行輸入品※アウトレット（新品、箱なし）ハンドメイドですので重量と色合いにすこしの差が出る場合があり、お手頃な値段でご提供致します。神経質な方ご遠慮ください。★輝きのある新品の販売ですが、ブラス製品のため、保管中にすでに黒っぽい色味が現れた場合もあります。使い込んでいくほどに変化を感じられ、エイジングをお楽しみいただけます。★素材：ステンレス、ブラス★付属品:　本体、ネイバーフッドラバーキーホルダー#ネイバーフッド#ジェフデッカー#キーホルダー
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