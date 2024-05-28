ロンハーマン × スタンダードカリフォルニア キャップ パープル

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RHCロンハーマン×スタンダードカリフォルニア 川崎店限定キャップSizeFree店舗のみの販売でしたので現在はほとんど出回ってないそうです！帽子好きの知り合いからいただいたのですが、ありすぎて使わないので出品致します。カラー パープル 紫