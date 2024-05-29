長財布 本革 イタリアンレザー メンズ レディース キャメル アーノルドパーマー

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UW8-AS財布形...長財布素材...本革【商品説明】●イタリアンレザーの本革長財布イタリアンレザーを使用したアーノルドパーマーの本革長財布です。高級感のある見た目と滑らかな肌ざわりの革で使い心地抜群です。●アーノルドパーマーカラフルな赤、黄、白、緑でお馴染みの傘マークのロゴの「アーノルド・パーマー」。トレードマークとなっている4色傘のマークでお馴染みのアーノルドパーマーは1961年デビューしました。伝説のプロゴルファー「アーノルド・パーマー」氏の名が由来のカジュアルブランドで、アーノルドパーマーは、日本初のトータルファミリーブランドです。●手触りが良く高級感のあるイタリアンレザー最高級のイタリアンレザーを使用しており、手触りもよく光沢もあり高級感溢れる本革となっております。●ユニセックスで使える豊富なカラーバリエーション定番のカラーリングによりユニセックスでも使えるお洒落な大人のデザイン。●革工房と直接契約による高品質・高コスパを実現革工房と直接契約しているからこそ間で手数料が取られることなく低価格で高品質な品物をお届けすることが可能となっております。高クオリティの製品を日本人スタッフが検品、包装を行い自信を持ってお届けいたします。【状態】新品未使用【仕様】お札用オープンポケット×2小銭用ポケット×1カードポケット×14フリーポケット×3(内側×2、外側×1)【サイズ】横 約19.0cm縦 約9.0cmマチ 約2.0cm【材質】革：イタリアンレザー（細部までこだわり加工）【カラー】キャメル【注意事項】※参考画像は他色を使用しているものもございます※簡易包装での発送になります。