ハワイアンジュエリー　Maxi

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商品詳細
A246ハワイアンジュエリーMaxiマキシ925刻印ペンダントトップクロスリリーエンブレムデザインシルバーチャームヘッドご覧いただきありがとうございます。商品説明を最後までよくご確認頂き、ご検討ください。★商品サイズ(約・バチカン含む)縦:55.6mm横:30.8mm厚み:7.4mm総重量:10gバチカン径:7.8×5.4mmペンダントトップの出品です。チェーンは付属しませんのでご了承ください。多少の擦れ、小傷が見られますが、比較的に状態は良いです。材質···シルバー
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