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新品 ギフト包装 ティファニー ゴルフキーリング
商品番号 Y12500391772
商品名

新品 ギフト包装 ティファニー ゴルフキーリング
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご閲覧頂きありがとうございます。※新品・未使用ティファニーTiffanyゴルフキーリングシルバー925サイズ約3.5cm以前こちらで購入しましたが使用する機会がなかったので出品いたします。購入先:東京千代田(ティファニー)との事でした。神経質な方はご購入をお控え下さい。箱・巾着・ショップ袋・カードが付属品として付きます。ラッピングも承っておりますので、プレゼントとしてもおすすめの一品となっております。よろしくお願いします。
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