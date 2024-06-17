新品 ギフト包装 ティファニー ゴルフキーリング

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商品詳細
この度はご閲覧頂きありがとうございます。※新品・未使用ティファニーTiffanyゴルフキーリングシルバー925サイズ約3.5cm以前こちらで購入しましたが使用する機会がなかったので出品いたします。購入先:東京千代田(ティファニー)との事でした。神経質な方はご購入をお控え下さい。箱・巾着・ショップ袋・カードが付属品として付きます。ラッピングも承っておりますので、プレゼントとしてもおすすめの一品となっております。よろしくお願いします。
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