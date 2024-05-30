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zara コントラスト　チェーンリンク　ネックレス
商品番号 O63795434231
商品名

zara コントラスト　チェーンリンク　ネックレス
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

zaraのコントラストチェーンリンクネックレスです。ラリアットネックレスって言われたりもしてます。here'sのGENみたいな感じです。オンラインでは即完でした。外でつけたのは1度だけなのでほぼ新品です。材質···シルバーカラー···シルバーLEレショップ　comoligraphpapersteinJilSanderATONtoironiergraphpaperATHAmybeautifullandlethenderschemeSeyaaetaTHERERACSfootthecoacherstevenalanN.HOOLYWOODkolorA.P.C.OAMCYOKEスタイリスト私物　JieDaSUNSEAWELLDERAURALEENEONSIGNSACAImaisonmargielaMM6URUacnestudiosUNUSEDstudionicholsonSHINYAKOZUKAdigawelcomoliryotakashimacrepusculedulcamaraneedleskudoshedmaynerladmusicianMARKAWAREyohjiyamamotomfpenlownnCINOHKAIKOHYKEcamielfortgensvoaaovbeautifulpeopleWhoWhatALLEGE
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ZARA(ザラ)の「コントラストチェーンリンクネックレス」 - PARTE

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