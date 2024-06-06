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海外限定！マルチカラー 高級ストーン + マイアミチェーン / ブリンブリン
商品番号 Y75535711237
商品名

海外限定！マルチカラー 高級ストーン + マイアミチェーン / ブリンブリン
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 6,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

期間限定セール！25,000円→13,800円在庫1点のみ肩が凝りそうなほどの重量、流行のビッグサイズペンダントネックレス。注目されることマチガイなし！希少なグリーンxブラックxホワイトのマルチカラーデザイン。高級ジルコニアを全て爪留め。バチカンも大きいのでお持ちの極太チェーンも通せば更にブリンブリン★超オススメです！#当アカウントDiamonds出品一覧アクセサリー#当アカウントDiamonds時計出品一覧■トップ(Copper銅)・縦約120mm(バチカン含む)/約90mm(バチカン含まず)・横最大約73mm・バチカン縦25mm•横11mm・ストーン高級ジルコニア(爪留め)グリーンxブラックxホワイト■マイアミチェーン(ステンレス)長さ約60cm・幅約5mm■総重量約160g(トップ+チェーン)※多少の誤差はご了承ください。#当アカウントDiamonds出品一覧アクセサリー#当アカウントDiamonds時計出品一覧■プロフィール欄の「ご購入同意事項」を必ずご確認頂けますよう宜しくお願い致します。ご質問お気軽にどうぞ。分かる範囲でお答えさせて頂きます。
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