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ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい
商品番号 O43694599670
商品名

ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【FUNNY/ファニー“VintageFinish”】ビンテージフィニッシュ長財布かっこいい長財布(^^)【商品明細】丈夫なサドルレザーを使った贅沢なお財布です。【カラー】ブラウン【素材】外装：ビンテージ・ブラウン　【VintageBROWN】/牛皮革　【ブライドルレザー】内装：ブラウン　【BROWN】/牛皮革【備考】革自体はしっかりしていますので今後もご使用頂ける状態です。【商品特徴】手作業でビンテージ加工が施され、使い込むほどに色艶が増し更なるビンテージ感が楽しめるでしょう。※商品の状態は基本的に写真で判断願います。(写真多めに載せています。ご確認ください)※神経質な方はトラブル防止の為購入しないでください。☆発送について水濡れ対策をして丁寧に梱包し、24時間以内に発送いたします^^仕事の都合で遅れる場合はご連絡致します。よろしくお願いします^_^
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