

ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい



ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい ファニー FUNNY ビンテージフィニッシュ 長財布 かっこいい

【FUNNY/ファニー“VintageFinish”】ビンテージフィニッシュ長財布かっこいい長財布(^^)【商品明細】丈夫なサドルレザーを使った贅沢なお財布です。【カラー】ブラウン【素材】外装：ビンテージ・ブラウン 【VintageBROWN】/牛皮革 【ブライドルレザー】内装：ブラウン 【BROWN】/牛皮革【備考】革自体はしっかりしていますので今後もご使用頂ける状態です。【商品特徴】手作業でビンテージ加工が施され、使い込むほどに色艶が増し更なるビンテージ感が楽しめるでしょう。※商品の状態は基本的に写真で判断願います。(写真多めに載せています。ご確認ください)※神経質な方はトラブル防止の為購入しないでください。☆発送について水濡れ対策をして丁寧に梱包し、24時間以内に発送いたします^^仕事の都合で遅れる場合はご連絡致します。よろしくお願いします^_^