adidas アディダス SUPER STAR スーパースター スニーカー 28

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ご覧頂きありがとうございます。自己紹介欄をお読みください。是非フォローお願いします！コメントなし即購入可能です！【ブランド名】adidasアディダス【アイテム名】G27597SUPERSTARSUPERSTARスーパースターBLINGスニーカーシューズ靴【説明】モデル名はわかりませんが、おそらくBLINGのシリーズかと思います。画像でご判断ください。こちらはデザインも珍しく、かなり良いデザインかと思います！人気のY2Kやヴィンテージやオールドアイテムとの相性が良いです。80rや90sや古着やゆるだぼや古着女子やスポーツMIXや古着MIX、アウトドアMIXやビッグシルエットやオーバーサイズなど古着ファッションに合います。サイズが合う方でしたらメンズやレディース問わずユニセックスで着用可能です。【カラー】ブラック【表記サイズ】28cm28【状態】中古品になります。主観では目立つダメージ、汚れは見当りませんが、全体的に使用感、シワ等ははございます。ソール部分薄汚れあります。主観では目立たないかと思いますが、画像でご判断ください。（画像9、10枚目参照）必ず全て画像ご確認の上ご購入ください。中古品、古着、ヴィンテージにご理解ある方のご購入でお願いします。※シューキーパー、バッグスタンド、帽子のマネキンなどの備品は付属しません。【s.w.o管理番号1234】1330803223/8-118