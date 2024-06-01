蛸のペインティング　額装　縁起物

アクリルボードに版画用インクを指でペイントし、版画用プレスで紙に写しとりました。作品の紙もリネンの手漉き自作です。額は友人の手作りです。大きさ：縦55センチ×横66.5センチ×厚み4センチ作品の大きさ：48センチ×59センチ額縁素材:木材とアクリルどなたか飾っていただける方がいらっしゃいましたら幸いです。絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···動物主な画材···その他



手描き 招福赤富士宝船 LLサイズ 吉祥画 縁起物の絵



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