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ガルニエ　3ピーススーツ　ベージュ
商品番号 N11274708354
商品名

ガルニエ　3ピーススーツ　ベージュ
ブランド名 ガルニエ
特別価格 税込 8,064 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気のガルニエ3ピーススーツネクタイワイシャツはつきません。クリーニング済み上着サイズ48（Ｌ)背あり袖丈61.5肩幅42パンツシロート採寸ウエスト86センチ股下74.5裾まわり38.5数回着ただけで、ベストは一度も使っていません。カラー···ベージュ季節感···春、秋、冬
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