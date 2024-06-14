ガルニエ　3ピーススーツ　ベージュ

人気のガルニエ3ピーススーツネクタイワイシャツはつきません。クリーニング済み上着サイズ48（Ｌ)背あり袖丈61.5肩幅42パンツシロート採寸ウエスト86センチ股下74.5裾まわり38.5数回着ただけで、ベストは一度も使っていません。カラー···ベージュ季節感···春、秋、冬



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