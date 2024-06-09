SYU.HOMME/FEMM Hooded scarf

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柄・デザイン···ストライプ素材···コットン首に巻き付けるフードタイプのスカーフです。巻くだけでコーデのアクセントになります。別で出品中のスウェットシャツと着用頂けます。セットでご購入頂けるのであれば値下げ致します