スペシャル 50sヴィンテージ 英国製シルクポケットチーフ イエロー レッド

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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]USAヴィンテージ、英国製の逸品です。いまではありえない手染めの風合いが強い特別なシルクです。アメリカ向けらしい華やかな英国デザイン。[状態]気になる汚れダメージなく綺麗です。##phot03287
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