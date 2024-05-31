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スペシャル 50sヴィンテージ 英国製シルクポケットチーフ イエロー レッド
商品番号 W83131423714
商品名

スペシャル 50sヴィンテージ 英国製シルクポケットチーフ イエロー レッド
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]USAヴィンテージ、英国製の逸品です。いまではありえない手染めの風合いが強い特別なシルクです。アメリカ向けらしい華やかな英国デザイン。[状態]気になる汚れダメージなく綺麗です。##phot03287
http://narcologia.ru/goods/stage159597.html
http://narcologia.ru/goods/enquire495589.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial914916.html
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