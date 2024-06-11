新品　Felisi フェリージ長財布 財布 ウォレット メンズ レディース

ブランド :Felisiフェリージ長財布財布ウォレットメンズレディース◼️品番 :3005-SA-003 管理№ 607◼️素材 :レザー◼️色 :BLACK◼️サイズ :縦 約9㎝ :横 約18㎝ マチ約4.5㎝◼️仕様 札入れ×5 小銭入れ×1 フリーポケット×2◼️付属品 ファスナー金具変色 ファスナー革変色＊新品 未使用＊海外正規品◎本物＊佐川急便(出品者負担)での発送となります＊海外製品の為小さなホツレや汚れはご容赦下さい。掲載写真は撮影や端末の環境により、実物と異なって見える場合がございます。ご質問などお気軽にコメント下さいもちろん即購入も歓迎です♪＃フェリージ長財布レディース＃フェリージ財布レディース



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