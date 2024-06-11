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新品　Felisi フェリージ長財布 財布 ウォレット メンズ レディース
商品番号 X40453045038
商品名

新品　Felisi フェリージ長財布 財布 ウォレット メンズ レディース
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 17,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　:Felisiフェリージ長財布財布ウォレットメンズレディース◼️品番　　　　　:3005-SA-003　　　　　管理№　607◼️素材　　　　　　:レザー◼️色　　　　　:BLACK◼️サイズ　　　　　　　:縦　約9㎝　:横　約18㎝　　　　　マチ約4.5㎝◼️仕様　　　　　札入れ×5　　　　　小銭入れ×1　　　　　フリーポケット×2◼️付属品　　　　　ファスナー金具変色　　　　　　ファスナー革変色＊新品　未使用＊海外正規品◎本物＊佐川急便(出品者負担)での発送となります＊海外製品の為小さなホツレや汚れはご容赦下さい。掲載写真は撮影や端末の環境により、実物と異なって見える場合がございます。ご質問などお気軽にコメント下さいもちろん即購入も歓迎です♪＃フェリージ長財布レディース＃フェリージ財布レディース
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