WACKO MARIA/CREW NECK T-SHIRT Lサイズ　BLACK

こちらの商品はアメリカロサンゼルスにあるセレクトショップTerminal27にて購入致しました。WACKOMARIACREWNECKT-SHIRTになります。新品未使用になりますが購入当初からタグがありませんでした。予めご了承ください。カラー:BLACKSIZE:L着丈:73肩幅:51身幅:53袖丈:21実寸平置きサイズになります。素人寸法のため多少の誤差は予めご了承ください。素材コットン100%#shopharu他にも色々出品してます。覗いて見て下さい。海外製品の為、製造過程における僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。ディスプレイ上と実際の商品とは色味に誤差があることがございます。神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。予めご了承下さい。stussyユニオンwtapsダブルタップスcrossboneロンハーマンBEAMSURBANRESEARCHBEAUTY\u0026YOUTHビューティ\u0026ユースEDITIONTOMORROWLANDRonHermanRHCロンハーマンNIKELABNIKEACGATOMSVerdyヴェルディvisvimビズビムFACETASMWINDANDSEAFEAROFGODOff-White424drewhouseHUFAMBUSHVETEMENTSPalaceSkateboardsSupremeCARHARTTX-LARGESTUSSYfragmentdesignNEIGHBORHOODWTAPSC.EGOODENOUGHTENDERLIONABATHINGAPENEWERADCSATURDAYSSURFNYC



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