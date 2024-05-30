KITH ハワイ 購入 Raffia NY ヤンキース 紺 ニューエラ コラボ

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商品詳細
KITHハワイ店購入のKITHとNewYorkYankeesxNewEraのコラボ、59FIFTYCapになります。ハワイ店限定のショッパー付きです。※持ち運びで使っていたので、多少折り目や傷があります。#壱の型新品はこちら【商品名】KITHRaffiaNewYorkYankeesNewEra59FIFTYCapResolveキスラフィアNYニューヨークヤンキースニューエラ キャップ帽子リゾルブワイキキ正規店購入新品未使用正規品です！【COLOR】ネイビー 紺 NAVY【Size】71/4(57.7cm)【商品の状態】新品未使用品カラー...ネイビー形...ベースボール2741
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