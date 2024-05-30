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KITH ハワイ 購入 Raffia NY ヤンキース 紺 ニューエラ コラボ
商品番号 J31787980998
商品名

KITH ハワイ 購入 Raffia NY ヤンキース 紺 ニューエラ コラボ
ブランド名 キス
特別価格 税込 7,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KITHハワイ店購入のKITHとNewYorkYankeesxNewEraのコラボ、59FIFTYCapになります。ハワイ店限定のショッパー付きです。※持ち運びで使っていたので、多少折り目や傷があります。#壱の型新品はこちら【商品名】KITHRaffiaNewYorkYankeesNewEra59FIFTYCapResolveキスラフィアNYニューヨークヤンキースニューエラ　キャップ帽子リゾルブワイキキ正規店購入新品未使用正規品です！【COLOR】ネイビー　紺　NAVY【Size】71/4(57.7cm)【商品の状態】新品未使用品カラー...ネイビー形...ベースボール2741
http://narcologia.ru/goods/septet704419.html
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