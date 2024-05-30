【新品】 スティングレイ ガルーシャ 財布 本革 エイ革 大容量 長財布

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ご覧いただきありがとうございます。エイ革専門の職人が1点1点丁寧に仕上げたハンドメイドの高級感あふれるスティングレーの長財布スティングレイは「海の宝石箱」とも呼ばれ、表面にビーズが描かれた美しさと、しっかりとした艶やかな感触が多くの人に愛される理由。スティングレイレザーは牛革の10倍の強度があり、昔からアカエイレザーは刀の柄や鞘、ヘルメットなどの武器にも使われる耐久性と強度が魅力。エイ革は縁起魚とも呼ばれ、開運や幸運をもたらし、お守りや心を浄化すると昔からの言い伝えが残っており、世界的にも有名で希少価値が高い素材。革の表面は、ポリッシュ加工を施し滑らかなツヤ感を表現。より一層上品な光沢感があり使用する人の品格を上げて使う度に満足感を味わえる世界で唯一無二の1点もの。内面の素材は牛革のソフトレザーなので柔らかく使い勝手も重視した設計。ファスナーもYKKファスナー仕様なのでスムースな開閉でスマートな支払いも可能。カード収納は12枚も収納できて厚手になりにくく、手にもなじむ最適な大きさ。市場では出回らないスティングレーの迷彩柄がおしゃれで持つ人の特別感をさらに掻き立てられるデザイン。■サイズ（外寸）縦：１０.５ｃｍ横：２０.５ｃｍマチ：３.０ｃｍ■スペックカードポケット×１２フリーポケット×４札入れポケット×２小銭入れ×１■素材革／エイ革 スティングレイ内装革／牛革YKKファスナー■カラー迷彩柄■付属品箱付き■注意事項※こちらの商品は現物出品です。商品は画像の物を送ります。※お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。※完全に天然素材の為、エイ革表面にヒビや浮き上がり、革本来のキズがあることがあります。エイ革の特性を理解している方のみ購入をお願いします。柄・デザイン···モザイクカラー···グリーン財布形···長財布素材···本革