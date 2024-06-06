PIERRE BALMAIN ピエールバルマン　クロコダイル本革ベルト　美品

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PIERREBALMAINピエールバルマンのクロコダイル本革ベルトのご紹介です。3cm幅でユニセックスでご使用頂けます。ブランドショップ鑑定済みの正規品です。●サイズ:全長約114.5cm幅約3cmウエスト約97100103cm(バックルを取り外しカットにより短く調節可能)●カラーシルバー/ブラック●素材:リアルクロコダイルスキン●状態:レザー内側に薄汚れ、バックルに小傷、多少の使用感は御座いますが、大きなダメージの無い中古品にしては概ね美品かと思います。まだまだこれからも末長くご使用頂ける商品です。●その他、注意事項:神経質な方はご遠慮ください。中古品にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。