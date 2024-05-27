【処分】【新品】紳士牛革ベルト　メンズベルト　スマートバックル 日本製

【新品未使用】百貨店展開の革小物の老舗メーカーの商品ですレザーグッズモリヤLeathrGoodsMORIYAのレザーベルト、スマートバックル【特徴】ベルトの穴がないためにミリ単位のサイズ調整が可能で、しっかりと留められ、着脱も容易です。バックルの両端を革で包み込むことで、革同士の摩擦で滑らない仕組みになっており、しっかりと留められ、かつ着脱が簡単なバランスに調整して仕上げられています。イタリア革使用です。●素材：牛革(イタリア革)●日本製●色：チョコ(ダークブラウン)●ベルト幅：約3.3cm●バックル：約W7.0×H4.3cm●ウエスト95cmまで対応●その他、注意事項こちらは店頭展示品購入の為、画像に映してもわからない程度の小傷等ある場合がございます。見たところ特に目立つ難はみあたりませんが、、何卒素人判断ですので、見落とし等あるかもしれません。ご理解頂いた上ご購入願います。#紳士メンズ紳士ベルトメンズベルトTAKEOKIKUCHIタケオキクチニューヨーカーダックスDAKS



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