⭐️ 新型 美品 ボッテガ ヴェネタ カセット 二つ折り財布 レザー ブラック

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❗️送料無料❗️綺麗で状態の良いボッテガの二つ折り財布です！ICチップ内蔵の新型カセットです＾＾オークネットブランドオークションで購入し、出品前にも鑑定をしている正規品になります。無いとは思いますが、万が一の場合は誠意を持って対応させていただきます。【購入先】オークネット【ブランド】ボッテガ・ヴェネタ【商品名】カセット二つ折り財布【シリアル】E0:04:01【素材】ラムスキン【カラー】ブラック【付属品】本体・保存袋・箱●仕様●札入れ×1/小銭入れ×1/カードポケット×3/その他ポケット×2●サイズ●(約)縦9cm×横10.5cm×奥行き×2cm●商品の状態●内側・レザーに微かな小傷箇所あり。・その他、目立った傷や汚れ無く綺麗な状態。外側・レザーに微かな小傷箇所あり。・その他、目立った傷や汚れ無く綺麗な状態。＊気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい（＾∇＾）●中古品の為、完璧をお求めの方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。E-5928