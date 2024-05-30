BTS　ユンギ　オーバーサイズ　Tシャツ　L　D-DAY　公式　新品未着用

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[SUGATOUR]OVERSIZEDT-SHIRT(white)★ソウルコン会場で購入☆新品未着用・タグ付き★Ｌサイズ(cm) 着丈：79.5 肩幅：54.5 身幅：59.5 袖丈：26.5AgustDの華やかな帰還とSUGA初の単独ツアーを祝うために準備した、SUGA|AgustDTOUR'D-DAY公式商品です。前面中央にはツアー名D-DAYを刺繍処理し、下部には炎のアートワークをデザインし、SUGA|AgustDに似た強烈なムードになっています。ゆとりあるオーバーフィットと適度な長さで快適な着心地を提供します。様々なアイテムと合わせて自分だけのスタイルで着用してみてください♡※アートワーク製作作業工程上、ピースごとにプリントカラーや鮮明度が異なる場合があります。※モニターの解像度、カラー設定によって製品が歪んで見えたり色味が異なることがあります。※サイズ計測の際、製品の特性及び測定方法によって誤差が生じることがあります。※生産の仕上げ作業段階で僅かなスクラッチが発生する可能性がございますが、不良ではありませんので、あらかじめご了承ください。折りたたみネコポスで発送いたします★シワなど気にならない方ご検討よろしくお願いいたします★tinytanBT21ラキドロトレカ一番くじぬいぐるみピアスストラップキャップピックタトゥーシールテテVシュガSUGAジンJINジミンJIMINグクJKナムジュンRMJ-hope防弾少年団1022