GIANNI VERSACE ヴェルサーチ ベルト メデューサ ゴールド コンビ ...

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当ショップの商品をご覧頂きありがとうございます✨商品は全て質屋やブランドショップにて鑑定済みの正規品となります。ほかにも多数商品出品中です✨【#ロビのメンズアイテム一覧】【#ロビのベルト・メンズアイテム一覧】◾️ブランド名:GIANNIVERSACEヴェルサーチベルトメデューサブラック黒ゴールドシルバーコンビヴィンテージ◾️商品状態:ヴィンテージ品の為、小傷、金具くすみなどございますが、まだまだご使用いただけます！◾️付属品:なし◾️サイズ表記サイズ90/36全長約109cm（金具含む）ベルト幅約3cmウエストサイズ約85cm-95cm手作業で計測してる為若干の誤差があります。⚠️出品して間もないお品物に関してのお値引きは基本お断りさせていただいております⭕️追加のお写真のご相談⭕️即購入可-専用でない限り商談中の場合でも購入者様を優先致します。-基本的にしっかりと検品し、ダメージはお写真に載せていますが、沢山の商品を取り扱っていますので、小ダメージ等見落とす場合がございます。中古品の特性上、スレやシワ、汚れなどのダメージが必ずあるものとなります。完璧をお求めの方はご注意下さい！◾️管理番号#RB1481