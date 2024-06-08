美品 Supreme シュプリーム キャップ ブラック スエード調

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ご覧いただきありがとうございます。美品Supremeシュプリームキャップブラックスエード調サイズ表記75/860.6cm〈購入先〉BOOK・OFFにて購入〈発送方法〉専用の箱はありません。簡易包装で発送いたします。完璧なお品をお求めの方、また中古品にご理解のない方におきましては、恐れ入りますがご入札をお控え頂けますようお願い申し上げます。経年劣化している場合があり、商品について、状態を確認しますが細かい傷等について、見落とす場合がございます。ご了承ください。管理番号23077a