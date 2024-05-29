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【美品】キャプテンズヘルム　LOGO\u0026MASK TEE
商品番号 E30461779992
商品名

【美品】キャプテンズヘルム　LOGO\u0026MASK TEE
ブランド名 キャプテンズヘルム
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オリジナルボディーで作製された新型のワイドルーズフィットティーシャツです。フロント左胸、バックにブランドのクラシックロゴのプリントが入ります。着心地抜群の程よい厚みのUSED感のあるコットンボディーです。裏にマスクをしたグラフィックをプリントした遊び心のある一枚です。一回のみ着用したものとなり、極美品です。タグもついてます。着丈66/身幅60/肩幅54/袖丈26CHALLENGERチャレンジャーNEIGHBORHOODネイバーフッドPORKCHOPPポークチョップROTTWEILERロットワイラーRADIALLラディアルCOOTIEクーティーM\u0026MエムアンドエムMASSESマシスRONHERMANロンハーマンCALEEキャリーRATSラッツROUGHANDRUGGEDTROPHYCLOTHINGスタンダードカリフォルニア
http://narcologia.ru/goods/Persia78588.html
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