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【綺麗】LOUIS VUITTONタイガーポルトフォイユブラザブラックレインボー
商品番号 Q96868754197
商品名

【綺麗】LOUIS VUITTONタイガーポルトフォイユブラザブラックレインボー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 16,082 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布大切に使用していた為目立つ傷やスレはあまりなく綺麗な状態を保っていると思います。内側は多少使用感ございます。画像で判断頂けると思います。あくまでも中古品になりますので新品をお求めな方のご購入はお控えくださいませ。箱付きです。気に入って頂けた方で大切に使用していただける方のご購入を望みます。大切なお財布だったので。ご検討よろしくお願いいたします。
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