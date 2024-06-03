男女問わずご使用頂けます大判のサイズは毎年即完売されるとっても貴重なお品です♪こちらはCHANELのロゴが入った、厚手ロングマフラーになります(*´꒳`*)数回程愛用致しましたので使用感が多少ございますが使用には問題ございません☺︎⬛︎素材 ：ウール カシミヤ シルク⬛︎カラー：ブラック少しだけ使用感ありますが美品です♪高額商品になりますので、画像をよくご確認の上、ご購入お願いいたします。大幅なお値下げコメントご遠慮ください。よろしくお願いいたします☺︎#CHANEL#シャネル#アパレル#マフラー#大判マフラー



CHANEL⭐️ヴィンテージ大判厚手ロングマフラー 美品 | labiela.com



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