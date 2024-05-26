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- 完売品 PHATRNK OLD''P''LOGO TEE
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商品詳細
ファットランク○サイズS着丈(cm)S/63.0身幅(cm)S/47.0肩幅(cm)S/42.0袖丈(cm)S/18.0○状態新品、未使用品＊神経質な方はお控え下さい。
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